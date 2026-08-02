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Orai News: कोल्ड स्टोरेज में चोरी, ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर और जनरेटर की बैटरी ले गए चोर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: - सुरक्षा गार्ड के सोने का उठाया फायदा - किसानों के आलू भंडारण पर संकट

Orai News: कोल्ड स्टोरेज में चोरी, ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर और जनरेटर की बैटरी ले गए चोर

Orai News: कुठौंद। संवाददाता कुठौंद थाना क्षेत्र में स्थित एक कोल्ड स्टोरेज में चोरों ने शनिवार रात धावा बोल दिया। अज्ञात चोर ट्रांसफार्मर का कॉपर वायर और जनरेटर की बैटरी चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी शनिवार सुबह होने पर परिसर में हड़कंप मच गया।कोल्ड स्टोरेज संचालक नरेंद्र सिंह भदौरिया ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि शनिवार रात करीब 11:30 बजे सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर था। गार्ड के सो जाने का फायदा उठाकर चोर परिसर में घुस आए और कीमती सामान चोरी कर ले गए। सुबह स्टाफ ने देखा तो ट्रांसफार्मर और जनरेटर क्षतिग्रस्त मिले। संचालक ने बताया कि कोल्ड स्टोरेज में क्षेत्र के किसानों का आलू भंडारित है।

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ट्रांसफार्मर और जनरेटर से जुड़ा सामान चोरी होने से कोल्ड स्टोरेज का संचालन प्रभावित होने की आशंका है। इससे किसानों को भी नुकसान हो सकता है।सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थानाध्यक्ष जगदम्बा प्रसाद द्विवेदी ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

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