Orai News: चेहल्लुम पर अकीदत के साथ निकला ताजिया जुलूस

Orai News: कोंच। संवाददाता नगर में मंगलवार की देर रात चेहल्लुम के अवसर पर ताजिया जुलूस निकाला गया यह जुलूस अकीदत और गमगीन माहौल के बीच सम्पन्न हुआ जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए उन्होंने हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के 72 शहीदों की याद में नोहाख्वानी और मातम किया।ताजिया जुलूस नगर के चन्दकुआ से शुरू हुआ और निर्धारित मार्ग सागर तालाब नई बस्ती जरा बालों का चौराहा लबली चौराहा अमर चन्द्र पॉवर हाउस आराजी लेन औऱ भगत सिंह नगर आदि प्रमुख क्षेत्र शामिल है मार्ग में जगह जगह लोगों ने जुलूस का स्वागत किया औऱ श्रद्धापूर्वक नमन किया। इस अवसर पर एसएसआई बिमलेश कुमार, एसआई अशोक कुमार वर्मा, सुरही चौकी प्रभारी अभिषेक, मंडी चौकी प्रभारी नीतीश कुमार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।