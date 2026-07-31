Orai News: लगातार अनुपस्थिति एवं सफाई में लापरवाही पर तीन कर्मचारी सस्पेंड

Orai News: उरई। संवाददाता तीन ग्राम पंचायतो में सफाई कार्य में लापरवाही के साथ ही लगातार अनुपस्थित रहना कर्मचारियों को भारी पड़ गया। डीपीआरओ द्वारा तीन अलग-अलग विकास खंडों के गांवों में तैनात सफाई कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।ग्राम पंचायत में सफाई कार्य के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारी लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। यही वजह है कि अभी भी ग्रामीणों को गंदगी के कारण होने वाली संक्रामक बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है और स्वच्छ भारत मिशन का भी उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा। तीन अलग-अलग ग्राम पंचायतों में नियुक्त सफाई कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरतने की शिकायत की गई थी।

ग्रामीण द्वारा यह भी अवगत कराया गया था कि उक्त सफाई कर्मी काफी समय से अनुपस्थित चल रहे हैं और शिकायतों के बाद भी सुधार नहीं हो रहा। मामले की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद डीपीआरओ राम अयोध्या प्रसाद ने नदीगांव ब्लॉक के ग्राम लाड़ूपुरा में तैनात सफाईकर्मी राघवेंद्र एवं कुठौन्द ब्लॉक के ग्राम धर्मपुरा बरेला में तैनात रविंद्र कुमार तथा कोंच ब्लॉक के ग्राम भडारी में नियुक्त सफाई कर्मी पप्पू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। डीपीआरओ ने बताया कि सफाई कार्य में लापरवाही करने वाले कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने हिदायत दी है कि सभी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी तैनाती की ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखें अन्यथा की स्थिति में शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी