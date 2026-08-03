Orai News: नवीन तहसील भवन में जगह आवंटन के लिए नापजोख कराई
Orai News: उरई में नायब तहसीलदार राहुल यादव की देखरेख में स्टाम्प वेंडरों और वकीलों के लिए स्थान आवंटन की प्रक्रिया शुरू की गई। उन्होंने बताया कि लगभग 50 लोगों की सूची आई है और सभी को स्थान आवंटित करने का प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान में नापजोख की प्रक्रिया जारी है।
Orai News: उरई। नायब तहसीलदार राहुल यादव की मौजूदगी में नवीन तहसील भवन में स्टाम्प वेंडरों व वकीलों के लिए जगह का आवंटन की कार्रवाई श्ुारू की गई। सोमवार को उन्होंने जगह आवंटन के लिए खाली पड़े स्थान की नापजोख कराई गई। नायब तहसीलदार ने बताया कि करीब 50लोगों की लिस्ट आई है। सभी को जगह आवंटन किए जाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी नापजोख चल रही है। इससे तहसील चालू होने के बाद वकीलों व स्टाम्प वेंडरों को परेशानी का सामना न करना पडे़।
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