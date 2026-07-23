Orai News: एसपी ने कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 14 पुलिसकर्मियों के किए तबादले
Orai News: एसपी ने जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 14 पुलिसकर्मियों के स्थानांतरण किए हैं। इस फेरबदल के तहत कोतवाली उरई, कोंच, डकोर, रामपुरा, कोटरा, और माधौगढ़ में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। इसमें विभिन्न उपनिरीक्षकों और आरक्षियों को नए स्थानों पर तैनात किया गया है।
Orai News: एसपी ने कानून-व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 14 पुलिसकर्मियों के किए तबादले - कोतवाली उरई, कोंच, डकोर, रामपुरा, कोटरा, माधौगढ़ समेत पुलिस लाइन में फेरबदल
उरई। संवाददाता
कानून व्यवस्था को मजबूत करना
जनपद की कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक ने 14 उपनिरीक्षकों और आरक्षी के स्थानांतरण किए हैं। कोतवाली उरई, कोंच, डकोर, रामपुरा, कोटरा और माधौगढ़ में महत्वपूर्ण फेरबदल हुए हैं।
पुलिसकर्मियों का स्थानांतरण
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी सूची के अनुसार उनि अमित कुमार चतुर्वेदी को चौकी प्रभारी मण्डी कोतवाली उरई से पुलिस लाइन भेजा गया है। उनके स्थान पर उनि रमाशंकर तिवारी को चौकी प्रभारी तिलक नगर से मण्डी चौकी की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उनि वीरेन्द्र बहादुर सिंह को पुलिस लाइन से तिलक नगर चौकी प्रभारी बनाया गया है। उनि सुशील कुमार को भेड़ चौकी थाना कोंच से थाना डकोर और उनि विनीत कुमार को थाना डकोर से भेड़ चौकी भेजा गया है। उनि सुरेशचन्द्र राजपूत को पुलिस लाइन से थाना रामपुरा, अनुपम मिश्रा को पुलिस लाइन से व उनि थाना कोटरा और विश्वनाथ सिंह को पुलिस लाइन से थाना कोटरा भेजा गया है। उनि नागेन्द्र सिंह को थाना कोटरा से अभियोजन कार्यालय और अमीर सिंह को थाना रामपुरा से पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है। इसके अलावा उनि अरुण कुमार सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी बंगरा माधौगढ़, सुरेन्द्र कुमार को बंगरा से पुलिस लाइन और दुर्वीन सिंह को पुलिस लाइन से थाना माधौगढ़ भेजा गया है। सिपाही अंकित सविता को वीआईपी सेल से अपर पुलिस अधीक्षक पेशी में तैनाती मिली है。
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