Orai News: अलग-अलग गांवों में महिला व बच्चे को सांप ने डसा दोनों जिला अस्पताल रेफर

Orai News: कोंच। संवाददाता क्षेत्र में दिन बुधवार सुबह सांप के डसने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (सीएचसी) लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।पहली घटना तहसील क्षेत्र के ग्राम मंगरा की है जहां दीप्ति देवी बीती रात अपने घर के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान एक विषैले सांप ने उनके हाथ की उंगली में डस लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गईं। परिजन तुरंत उन्हें लेकर सीएचसी कोंच पहुंचे जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) इंजेक्शन लगाया हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।