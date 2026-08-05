Orai News: अलग-अलग गांवों में महिला व बच्चे को सांप ने डसा दोनों जिला अस्पताल रेफर
Orai News: कोंच। संवाददाता क्षेत्र में दिन बुधवार सुबह सांप के डसने की दो अलग-अलग घटनाओं
Orai News: कोंच। संवाददाता क्षेत्र में दिन बुधवार सुबह सांप के डसने की दो अलग-अलग घटनाओं से हड़कंप मच गया। दोनों घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ केंद्र (सीएचसी) लाया गया जहां प्राथमिक उपचार के बाद गम्भीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।पहली घटना तहसील क्षेत्र के ग्राम मंगरा की है जहां दीप्ति देवी बीती रात अपने घर के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान एक विषैले सांप ने उनके हाथ की उंगली में डस लिया। कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और वह अचेत हो गईं। परिजन तुरंत उन्हें लेकर सीएचसी कोंच पहुंचे जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार करते हुए उन्हें एंटी स्नेक वेनम (एएसवी) इंजेक्शन लगाया हालत गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।
वहीं दूसरी घटना ग्राम फुलेला गांव की है जहां के निवासी रितिक दिवाकर अपने ताऊ के घर से पैदल वापस अपने घर लौट रहे थे तभी रास्ते में अचानक एक सांप ने उनके पैर में डस लिया सांप के काटते ही रितिक मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़े आसपास मौजूद लोगों और परिजनों ने उन्हें तत्काल सीएचसी कोंच पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।चिकित्सा प्रभारी अनिल शाक्य ने लोगों से अपील की है कि सांप के काटने की स्थिति में झाड़-फूंक या घरेलू उपचार के बजाय पीड़ित को बिना देर किए नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचाएं ताकि समय पर उपचार मिल सके और जान का खतरा कम हो सके।
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