Orai News: रुपयों के लेन देन को लेकर पिता पुत्र में हुई हाथापाई
Orai News: जालौन।संवाददाता रुपयों के लेनदेन को लेकर लेकर पिता व बेटे में विवाद हो गया। दोनों
Orai News: जालौन।संवाददाता रुपयों के लेनदेन को लेकर लेकर पिता व बेटे में विवाद हो गया। दोनों के बीच हुई हाथापाई के बाद मामला कोतवाली पहुंच गया। जहां पुलिस ने दोनों के खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की है।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मांडरी निवासी पिता ज्ञानेश्वर दयाल और उनके बेटे नीलेश के बीच रुपयों के लेन देन को लेकर बुधवार की सुबह विवाद हो गया। पिता ने आरोप लगाया कि बेटा उनसे रुपये मांग रहा था। जब उन्होंने कहा कि उनके पास रुपये नहीं हैं तो वह उसे कैसे रुपये दें। इसी को लेकर दोनों के बीच गाली, गलौज व हाथपाई हो गई। वहां मौजूद लोगों ने दोनों को समझाने का प्रयास किया।
न मानने पर उन्होंने इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई। जहां उनके खिलाफ शांतिभंग की कार्रवाई की गई।
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