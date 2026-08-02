Orai News: सावन का पहला सोमवार आज,सजाए िशवालय, हर कोने में बहेगी भक्ति की बयार

Orai News: -हर हर महादेव से गूंजेंगे शिवालय, दिन भर होती रहीं तैयारियां-शिवालयों को रंगरोगन के साथ रंगबिरंगी लाइटों से सजाया गया फोटो परिचय, 02 ओआरआई, 13, उरई मे

Orai News: उरई। संवाददाता आज सावन के पहले सोमवार के चलते जिले के हर कोने में हर हर महादेव की गूंज रहेगी। श्रद्धालु अपने अपने तौर तरीके से बाबा की पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक करेंगे। इसके चलते शिवालयों को भव्यता के साथ सजाया संवारा गया है। रविवार को आखिरी दिन तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। कमेटी के लोगों ने बताया कि मंदिरों में सारे बंदोबस्त किए गए हैं।

शिवालयों की सजावट शहर में महाकालेश्वर, सिद्धेश्वर के साथ हुल्की माता मंदिर, बड़ी माता मंदिर, संकटा माता सरीखे प्रमुख जगहों पर शिवालय हैं। कमेटी के लोगों ने बताया कि यहां पर सावन के सोमवार पर विशेष पूजा पाठ होता है। बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना रहता है। हवन पूजन के साथ दूध, दही, जल, शहद आदि से रुद्राभिषेक व जलाभिषेक किया जाता है। पहले सोमवार पर शिवालयों में बाबा का विशेष श्रृंगार होगा। रविवार को इसकी तैयारी होती रहीं। मंदिर कमेटी के पदाधिकारी लोगों के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में पूरे दिन जुटे रहे। अंदर व बाहर सब जगह पर रंग बिरंगी लाइटों से शिवालय को चमकाया गया। रात के वक्त शिवालय दूधिया रोशनी में बहा उठे। आचार्य संस्कृत महाविद्यालय झांसी रोड की भी साज सज्जा करते हुए तैयारियों को पूरा किया गया।

पूजन सामग्री की खरीदारी बाजारों में पूजन अर्चना लेने को उमडे़ लोग

उरई। संवाददाता तीन जुलाई को पहला सोमवार का मौका होने से भक्तों में भी उत्साह का माहौल है। रविवार को घंटाघर, राठ रोड, मौनी बाबा मंदिर आदि जगहों पर चहल पहल रही। पुरुषों के साथ महिलाओं ने दुकानों पर जाकर पूजन अर्चन की सामग्री खरीदी।

सोमवार की विशेष पूजा इस तरह पड़ेंगे सोमवार, ध्यान जाप से मिलेगा लाभ

उरई। ज्योर्तिषाचार्यों की मानें तो पहला सोमवार: 3 अगस्त, दूसरा 10 अगस्त, तीसरा 17 अगस्त व चौथा सोमवार 24 अगस्त को होगा।इन दिनों विधि विधान में पूजा अर्चना करने से विशेषकर लाभ की प्राप्ति होती है।