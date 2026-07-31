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Orai News: शादी समारोह में मारपीट, युवक की आंख खराब, एक माह बाद दी तहरीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कालपी। संवाददाता गत 1 जुलाई को नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज

Orai News: शादी समारोह में मारपीट, युवक की आंख खराब, एक माह बाद दी तहरीर

Orai News: कालपी। संवाददाता गत 1 जुलाई को नगर के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट में गंभीर रूप से घायल हुए युवक की एक आंख खराब हो गई है। करीब एक माह तक इलाज के बाद शुक्रवार को घर लौटे पीड़ित के परिजनों ने कोतवाली में नामजद तहरीर दी है।सिरसाकलार थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरा शेखपुर निवासी लाला राम श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि उनका भतीजा पुनीत 1 जुलाई को गांव के ही निवासी सियाराम की पुत्री की शादी में शामिल होने आया था। सियाराम राजघाट में निवास करते हैं। शादी में गांव के ही तीन लोग पहुंचे थे।

आरोप है कि सभी उसे पास स्थित शराब ठेके पर ले गए और जबरन शराब पिलाई। नशा होने पर आरोपियों ने पुनीत के मुंह पर ईंट से वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने पर वह जान बचाकर भागा, लेकिन आरोपियों ने उसे पकड़कर जमकर मारपीट की और उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर पहले उसे जिला अस्पताल और फिर कानपुर रेफर किया गया। लगभग एक माह के इलाज के बाद शुक्रवार को पुनीत को छुट्टी मिली। कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी ने बताया कि तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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