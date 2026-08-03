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Orai News: नाती के साथ गांव लौट रही बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी, सोने के जेवर और नकदी पार की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: ग्राम भदेख की एक बुजुर्ग महिला गंगा देवी से बाइक सवार दो युवकों ने सोने के जेवर, मोबाइल और 900 रुपये की नकदी छीन ली। यह घटना नैनापुर के पास हुई जब वह अपने नाती के साथ अपने गांव वापस लौट रही थी। पीड़िता ने थाना कुठौंद में आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है।

Orai News: नाती के साथ गांव लौट रही बुजुर्ग महिला से टप्पेबाजी, सोने के जेवर और नकदी पार की

Orai News: कुठौंद, संवाददाता। थाना क्षेत्र के ग्राम भदेख निवासी एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने टप्पेबाजी कर सोने के जेवर, मोबाइल और नगदी पार कर दी । घटना के बाद पीड़िता ने थाना कुठौंद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता गंगा देवी अपने नाती के साथ बेटे के घर उरई से वापस गांव लौट रही थी। नैनापुर के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल सवार दो युवक उनका पीछा करने लगे। पुलिया के पास सुनसान स्थान पाकर आरोपियों ने मौका देखकर टप्पेबाजी की। युवकों ने गंगा देवी के कानों से सोने के दोनों बाले, गले में पहना सोने का ओम वाला लॉकेट, मोबाइल फोन और जेब में रखे 900 रुपये की नकदी बातों में उलझाकर पार कर दिए और तेजी से फरार हो गए।

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जब तक पीड़िता कुछ समझ पाती दोनों युवक आंखों से ओझल हो चुके थे। घटना से डरी-सहमी गंगा देवी किसी तरह गांव पहुंचीं और परिजनों को जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने थाना कुठौंद पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है।

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