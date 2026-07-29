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Orai News: व्यापारी की स्कूटी से 1.5 लाख का बैग उड़ाकर भागे बाइक सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: - सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना - कोतवाली पुलिस कर रही तलाश फोटो

Orai News: व्यापारी की स्कूटी से 1.5 लाख का बैग उड़ाकर भागे बाइक सवार

Orai News: जालौन। संवाददाता नगर में मंगलवार रात तीन बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने जनरल स्टोर व्यापारी की रैकी कर स्कूटी से करीब डेढ़ लाख रुपये से भरा बैग चंद सेकेंड में उड़ा दिया और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद व्यापारियों में दहशत है वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है।

घटना का विवरण

मोहल्ला गणेश जी निवासी दिलीप अग्रवाल की बाजार स्थित बैठगंज में जनरल स्टोर की दुकान है। मंगलवार रात करीब 9 बजे वह रोज की तरह दुकान बंद कर स्कूटी से घर पहुंचे। घर के बाहर स्कूटी खड़ी कर पूरे दिन की बिक्री का करीब डेढ़ लाख रुपये से भरा बैग उन्होंने सीट पर रखा और दरवाजा खोलने लगे। इसी दौरान पीछे से आई बाइक पर सवार तीन अज्ञात बदमाश मौके पर पहुंचे। एक बदमाश ने पलक झपकते ही स्कूटी की सीट पर रखा बैग उठाया और तीनों बाइक से तेजी से फरार हो गए। बैग चोरी होने का पता चलते ही दिलीप अग्रवाल के होश उड़ गए। उन्होंने शोर मचाया तो आसपास के लोग एकत्र हो गए और कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। देर रात तक आसपास के क्षेत्रों और संभावित रास्तों पर बदमाशों की तलाश में छापेमारी की गई। उक्त घटना व्यापारी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई जिस आधार पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।

घटना से व्यापारियों में आक्रोश

जालौन। घटना के बाद नगर के व्यापारियों में भारी आक्रोश और भय का माहौल है। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

कोतवाल का बयान

जालौन। कोतवाल हरिशंकर चंद्र ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है तथा शीघ्र ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या घटना में किसी को चोट आई थी?
कथा में चोट लगने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।
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