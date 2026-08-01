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Orai News: 1.5 लाख की चोरी के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, सीसीटीवी और स्वाट टीम जुटी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: जालौन में मोहल्ला गणेश जी में जनरल स्टोर व्यापारी दिलीप अग्रवाल से 1.5 लाख रुपये चोरी की घटना को चार दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। बदमाशों ने पहले व्यापारी की रैकी की और दुकान बंद करते समय बैग चुरा लिया। व्यापारी संगठनों ने पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग की है।

Orai News: 1.5 लाख की चोरी के चार दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली, सीसीटीवी और स्वाट टीम जुटी

Orai News: जालौन। संवाददाता नगर के मोहल्ला गणेश जी में बीते मंगलवार रात जनरल स्टोर व्यापारी दिलीप अग्रवाल से 1.5 लाख रुपये चोरी की घटना के चार दिन बाद भी पुलिस को कोई ठोस सफलता नहीं मिली है। घटना को अंजाम देने वाले तीन नकाबपोश बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं।पुलिस के अनुसार बदमाशों ने वारदात से पहले व्यापारी की रैकी की थी। बीते मंगलवार रात करीब 9 बजे दिलीप अग्रवाल दुकान बंद कर स्कूटी से घर पहुंचे। सीट पर रखे दिनभर की बिक्री के बैग को वे शटर खोलते समय अकेला छोड़ गए। इसी दौरान बाइक सवार तीन बदमाश आए और चंद सेकेंड में बैग लेकर फरार हो गए।

घटना के बाद कोतवाली पुलिस के साथ स्वाट टीम भी सक्रिय की गई। पुलिस ने आसपास के लगभग आधा सैकड़ा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और घटना वाले रास्तों पर लगे दर्जनभर से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। संभावित ठिकानों पर दबिश भी दी गई, लेकिन अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। व्यापारियों में इस वारदात को लेकर गुस्सा है। उनका कहना है कि बाजार में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। व्यापार मंडल ने पुलिस से जल्द खुलासा कर रकम बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का दावा है कि फुटेज और मुखबिरों के आधार पर जांच तेज कर दी गई है।

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