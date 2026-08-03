Orai News: उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों से फुल हुए जिला अस्पताल के वार्ड
Orai News: उरई में लगातार बारिश न होने से गर्मी बढ़ गई है, जिससे लोग बीमार होने लगे हैं। सोमवार को जिला अस्पताल में 1604 मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उल्टी-दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या अधिक है। गर्मी और उमस के कारण अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई है।
Orai News: उरई, संवाददाता । कई दिनों से बारिश न होने से भीषण उमस भरी गर्मी अब लोगों को बीमार कर रही है। अवकाश के बाद सोमवार को जिला अस्पताल में मरीजों की इलाज को भारी भीड़ उमड़ी। अस्पताल की ओपीडी के पर्चा काउंटर पर 1604 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। जबकि उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों से जिला अस्पताल के वार्ड फुल हैं। कई दिनों से बारिश न होने और धूप निकलने से बढ़ी उमस लोगों को बीमार कर रही है। ऐसे में उमस भरी गर्मी में बीमार होकर लोग इलाज के लिए अस्पतालों की ओर दौड़ लगा रहे हैं। अस्पतालों में जो मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों की भरमार है। उमस भरी गर्मी एक बार फिर लोगों की सेहत बिगाड़ रही है। गर्मी में बीमार होकर अस्पतालों में आ रहे मरीजों की कतार लग रही हैं। रविवार अवकाश के बाद सोमवार को सुबह से ही जिला अस्पताल में मरीजों की इलाज के लिए भीड़ लगनी शुरू हो गई।
उमस और बीमारीजिला अस्पताल की ओपीडी में 1604 मरीजों ने पर्चा काउंटर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराया जबकि उल्टी दस्त डायरिया के मरीजों से अस्पताल के वार्ड फुल हैं। जिला अस्पताल में भर्ती डायरिया मरीजों में परवीन 61 वर्ष पत्नी शमशाद निवासी इंदिरा नगर, शिखा 36 वर्ष पत्नी नीरज सिंह निवासी राजेंद्र नगर, रिजवाना बानो 40 वर्ष पत्नी रिजवान सदनपुरी बजरिया, आशिमा 40 वर्ष पत्नी अजहर अंसारी गणेशगंज, प्रिया 16 वर्ष पुत्री लाखन सिंह, जसवंत 56 वर्ष निवासी कुदरा बुजुर्ग, शरीफ 70 वर्ष निवासी मोहनपुरा, अनिल 64 वर्ष निवासी तुलसी नगर, सत्तार 55 वर्ष निवासी उरई वार्ड में भर्ती इलाज करा रहे हैं। जबकि इमरजेंसी में भी रोजाना तीन दर्जन से अधिक डायरिया के मरीज आ रहे हैं। जो मरीज गंभीर आ रहे हैं, उन्हें वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है।
डॉक्टर की सलाहकोट शरीर में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो इसके लिए लगातार पानी पीते रहे और नींबू की शिकंजी तथा अन्य पेय पदार्थ का सेवन करें। बाहर खुले में बिक रहे कटे फल और मिठाइयों का सेवन कतई ना करें। ऑयली स्पाइसी भोजन का सेवन न करें। दस्त की समस्या पर ओआरएस का घोल पियें। किसी भी समस्या पर तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक को दिखाकर इलाज कराएं, इसमें लापरवाही ना करें।-डॉ एसपी सिंह ,बाल रोग विशेषज्ञ जिला अस्पताल, उरई
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