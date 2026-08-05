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Orai News: जल्द ही उरई से नई दिल्ली के लिए चलेगी सीधी ट्रेन: जीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता उ.म. रेलवे इलाहाबाद जोन के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने विशेष ट्रेन

Orai News: जल्द ही उरई से नई दिल्ली के लिए चलेगी सीधी ट्रेन: जीएम

Orai News: उरई। संवाददाता उ.म. रेलवे इलाहाबाद जोन के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने विशेष ट्रेन से झांसी कानपुर रेलखंड का स्थलीय निरीक्षण कर पुल पुलियों के साथ ही डबल लाइन को देखा। उरई में उन्होंने यात्री सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरुरी दिशा निर्देश दिए। पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जल्द ही बकाया ट्रेनों में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे। नई दिल्ली टे्रन को लेकर उन्होंने कहा कि उ.म. रेलवे से प्रक्रिया पूरी हो चुकीं है। केवल दिल्ली रीजन से कार्रवाई चल रही है। सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में ट्रेन उरई से होकर चलने लगेगी।बुधवार

को रेलवे इलाहाबाद जोन के महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने सचिव अखिल शुक्ला, डीआरएम झांसी अनिरुद्ध कुमार, सीनियर डीसीएम अमन वर्मा के साथ परख टे्रन से अमृत भारत में चयनित उरई स्टेशन का निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं को परखा। वाहन पार्किंग में उन्होंने टीनशेड लगवाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टेशन पर चल रहे अमृत भारत के कामों को देखा। जीएम ने वेटिंग रुम के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर नजर डाली। यहां पर यात्री कुर्सियों की गददी फटी होने पर नाराजगी जाहिर की। इसके पहले उन्होंने सरसौखी में गुडस गार्ड का मौका मुआयना किया। मीडिया से वार्ता करते हुए डीआरएम अनिरुद्ध कुमार ने कहा कि रेल कर्मियों के लिए नए आवास बनाए जा रहे है। जल्द ही आवास की समस्या दूर हो जाएगी। इस दौरान स्टेशन अधीक्षक राजीव कौशिक, जीआरपी एसओ हेमंत सोलंकी के अलावा तमाम रेल कर्मचारी मौजूद रहे।

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