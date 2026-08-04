Orai News: पावर हाउस में गड़बड़ी से चार घंटे से आधे से ज्यादा शहर की बिजली गुल, देर शाम तक आपूर्ति नहीं हुई

Orai News: उरई। संवाददाता मंगलवार की दोपहर बारिश शुरू होने के साथ कालपी रोड स्थित पावर हाउस में यहां लगे बड़े ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी से आधे से ज्यादा शहर की बत्ती चार घंटे गुल रही। बिजली न आने से उमस भरी गर्मी में लोग हलकान रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे बारिश शुरू होने के साथ शहर के राजमार्ग कालपी रोड स्थित पावर हाउस में 5 एमवीए के ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी होने से आधे से ज्यादा शहर की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। उरई के राजेंद्र नगर, पटेल नगर, घंटाघर, बजरिया, जेल रोड, सुशील नगर फीडर की बिजली आपूर्ति बंद होने से लोगों को उमस भरी गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।