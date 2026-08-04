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Orai News: पावर हाउस में गड़बड़ी से चार घंटे से आधे से ज्यादा शहर की बिजली गुल, देर शाम तक आपूर्ति नहीं हुई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता मंगलवार की दोपहर बारिश शुरू होने के साथ कालपी रोड स्थित पावर

Orai News: पावर हाउस में गड़बड़ी से चार घंटे से आधे से ज्यादा शहर की बिजली गुल, देर शाम तक आपूर्ति नहीं हुई

Orai News: उरई। संवाददाता मंगलवार की दोपहर बारिश शुरू होने के साथ कालपी रोड स्थित पावर हाउस में यहां लगे बड़े ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी से आधे से ज्यादा शहर की बत्ती चार घंटे गुल रही। बिजली न आने से उमस भरी गर्मी में लोग हलकान रहे और उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे बारिश शुरू होने के साथ शहर के राजमार्ग कालपी रोड स्थित पावर हाउस में 5 एमवीए के ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी होने से आधे से ज्यादा शहर की बिजली आपूर्ति बंद हो गई। उरई के राजेंद्र नगर, पटेल नगर, घंटाघर, बजरिया, जेल रोड, सुशील नगर फीडर की बिजली आपूर्ति बंद होने से लोगों को उमस भरी गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।

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दोपहर से देर शाम तक बिजली न आने से घरों में लगे कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी सभी उपकरण बंद होने से लोग मायूस नजर आए। जबकि शाम के समय बिजली बंद रहने से पेयजल के लिए भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऐसे में तमाम लोगों के इनवर्टर भी दगा दे गए। जिससे बिना पंखे के उन्हें गर्मी में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एसडीओ नागेंद्र चौहान का कहना है कि पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी होने के कारण यहां से शहर के तमाम फीडरों को दी जाने वाली बिजली आपूर्ति बंद की गई है। मरम्मत का कार्य चल रहा है, काम पूरा होते ही देर शाम तक बिजली आपूर्ति चालू कर दी जाएगी।

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