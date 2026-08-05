Orai News: बारिश के बीच 12 घंटे गुल रही बिजली, उमस और पेयजल संकट से बेहाल हुए लोग

Orai News: कुठौंद। संवाददाता बारिश के बीच बुधवार को कुठौंद पावर हाउस से जुड़े क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुबह से लेकर देर शाम तक पूरी तरह बाधित रही। घंटों तक बिजली न आने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। लोगों को गर्मी के साथ-साथ पेयजल का भी गंभीर संकट झेलना पड़ा।बुधवार सुबह से लोगों को उम्मीद थी कि कुछ देर में आपूर्ति बहाल हो जाएगी, लेकिन कटौती का सिलसिला दिनभर चलता रहा। दोपहर की तेज उमस में पंखे और कूलर बंद होने से घरों में रहना मुश्किल हो गया। छोटे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे अधिक परेशान दिखे। दोपहर से हो रही रिमझिम बारिश के बाद भी लोग बाहर छांव का आनंद नहीं ले सके और घरों में बैठकर पसीना बहाने को मजबूर रहे।

बिजली गुल होने का असर घरेलू जीवन के साथ-साथ व्यापार पर भी पड़ा। कस्बे की कई दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद रहे। इनवर्टर भी लंबे कट से जवाब दे गए, जिससे मोबाइल चार्ज करना तक चुनौती बन गया। विद्युत आपूर्ति ठप होने से जलापूर्ति व्यवस्था भी चरमरा गई। जिन घरों में सबमर्सिबल और मोटर से पानी भरता है वहां टंकियां खाली रह गईं। महिलाओं को घरेलू कामों में भारी दिक्कत हुई। कई लोग हैंडपंप और अन्य जलस्रोतों पर निर्भर रहे। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि गर्मी और बरसात में बिजली की अनियमित आपूर्ति आम हो गई है। बार-बार लंबी कटौती से धैर्य जवाब दे रहा है। उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विद्युत विभाग समय पर जानकारी भी नहीं देता, जिससे लोग पूरे दिन असमंजस में रहते हैं। उन्होंने जल्द आपूर्ति सुचारू करने और रोस्टर के अनुसार कटौती की मांग की है।