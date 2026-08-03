Orai News: सीओ ने किया क्षेत्र भ्रमण, ग्रामीणों से की शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील
Orai News: कालपी के क्षेत्राधिकारी राजेश कमल ने ग्रामीणों से बात करते हुए साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। उन्होंने संवेदनशील गांवों में पैदल मार्च कर जुआ, शराब जैसी अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने की सलाह दी। क्षेत्र में तनाव न पैदा करने के लिए सख्त चेतावनी भी दी गई।
Orai News: कालपी, संवाददाता । क्षेत्राधिकारी राजेश कमल के नेतृत्व में पुलिस ने कालपी क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद कर क्षेत्र में साम्प्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। क्षेत्राधिकारी ने कोतवाली और कदौरा पुलिस के साथ कदौरा ब्लॉक के संवेदनशील ग्राम गुलौली, कदौरा सहित आसपास के अन्य गांवों में पैदल मार्च किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत कर कहा कि कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे समाज में तनाव पैदा हो। गुलौली गांव में उन्होंने ग्रामीणों को सख्त लहजे में हिदायत दी कि गांव के इतिहास को बदलने की कोशिश न करें।
उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो कानून ऐसी सजा देगा जो पुश्तों तक याद रहेगी। इसके अलावा सीओ ने अन्य गांवों के लोगों से जुआ, शराब और अन्य अनैतिक गतिविधियों से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि बुराइयों से दूर रहोगे तो भविष्य सुधरेगा। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी अजय ब्रह्म तिवारी, अतिरिक्त निरीक्षक अवनीश कुमार, कदौरा थाना प्रभारी परमेन्द्र कुमार सिंह सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
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