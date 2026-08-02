Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: 16 क्वार्टर अवैध देसी शराब समेत युवक गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: कालपी में पुलिस ने भदरेखी गांव में 32 वर्षीय गंभीर सिंह को 16 क्वार्टर अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस को देखकर युवक भागने लगा, लेकिन चेकिंग के दौरान उसे पकड़ लिया गया। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Orai News: 16 क्वार्टर अवैध देसी शराब समेत युवक गिरफ्तार

Orai News: कालपी। संवाददाता पुलिस क्षेत्राधिकारी राजेश कमल के निर्देश पर इलाकाई पुलिस ने इलाकाई पुलिस ने ग्राम भदरेखी में एक युवक को 16 क्वार्टर अवैध देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही की गई।थाना आटा के उपनिरीक्षक कुलवंत कुमार अपने हमराही सिपाही कैलाश कुमार के साथ निजी वाहन से चेकिंग करते हुए भदरेखी की ओर जा रहे थे। भदरेखी पुलिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज़ी से जाने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुका। इसके बाद पुलिस टीम ने भदरेखी रपटे से लगभग 100 मीटर पहले उसे पकड़ लिया।

पुलिस से पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम गंभीर सिंह पुत्र राजेश सिंह 32 वर्ष निवासी ग्राम मुसरिया, थाना चुर्खी बताया। तलाशी के दौरान उसके हाथ में लिए थैले से 16 क्वार्टर अवैध देसी शराब बरामद की।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।