Orai News: चोरी के मामले में नौकर निकला मास्टरमाइंड, पांच गिरफ्तार

Orai News: उरई, संवाददाता । जालौन कोतवाली पुलिस और एसओजी ने 28 जुलाई को कस्बा जालौन में व्यापारी के घर के बाहर से रुपये वाला झोला के गायब होने की घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि व्यापारी के यहां काम करने वाला नौकर ही निकला। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि एसपी विनय कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन अगस्त कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पांच संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने 28 जुलाई 2026 को हुई लूट की घटना स्वीकार की।

जांच में पता चला कि व्यापारी दिलीप अग्रवाल के घर काम करने वाला नौकर सजल फरीदी ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपने चार साथियों वाशिल, सज्जाद उर्फ फदी, , सूफियान उर्फ लकी, , फरहान और शानू के साथ मिलकर योजना बनाई। 28 जुलाई को व्यापारी के घर के बाहर रखे बैग से करीब 82 हजार रुपये निकाल लिए। बाद में आरोपियों ने 2 हजार रुपये खर्च कर दिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 80 हजार रुपये नगद और दो बाइक बरामद की हैं। एएसपी ने बताया कि सभी आरोपी जालौन क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के निवासी हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।