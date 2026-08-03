Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: चोरी के मामले में नौकर निकला मास्टरमाइंड, पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: जालौन कोतवाली और एसओजी ने 28 जुलाई को एक व्यापारी के घर के बाहर से रुपये का झोला गायब होने की घटना का खुलासा किया। मास्टरमाइंड व्यापारी का काम करने वाला नौकर सजल फरीदी था, जिसने अपने चार साथियों के साथ मिलकर 82 हजार रुपये की लूट को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर 80 हजार रुपये और दो बाइक बरामद की।

चोरी के मामले में नौकर निकला मास्टरमाइंड, पांच गिरफ्तार
चोरी के मामले में नौकर निकला मास्टरमाइंड, पांच गिरफ्तार

Orai News: उरई, संवाददाता । जालौन कोतवाली पुलिस और एसओजी ने 28 जुलाई को कस्बा जालौन में व्यापारी के घर के बाहर से रुपये वाला झोला के गायब होने की घटना का खुलासा करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह रही कि वारदात का मास्टरमाइंड कोई बाहरी नहीं बल्कि व्यापारी के यहां काम करने वाला नौकर ही निकला। अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी ने बताया कि एसपी विनय कुमार सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत तीन अगस्त कोतवाली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पांच संदिग्धों को पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने 28 जुलाई 2026 को हुई लूट की घटना स्वीकार की।

जांच में पता चला कि व्यापारी दिलीप अग्रवाल के घर काम करने वाला नौकर सजल फरीदी ही इस साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने अपने चार साथियों वाशिल, सज्जाद उर्फ फदी, , सूफियान उर्फ लकी, , फरहान और शानू के साथ मिलकर योजना बनाई। 28 जुलाई को व्यापारी के घर के बाहर रखे बैग से करीब 82 हजार रुपये निकाल लिए। बाद में आरोपियों ने 2 हजार रुपये खर्च कर दिए। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 80 हजार रुपये नगद और दो बाइक बरामद की हैं। एएसपी ने बताया कि सभी आरोपी जालौन क्षेत्र के अलग-अलग मोहल्लों के निवासी हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इनके खिलाफ पहले से मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर सभी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।