Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: पुलिस ने दस जुआरियो को किया गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: जालौन। संवाददाता पमां पुल के पास जुए का फड़ सजाकर जुआ खेल रहे 10

Orai News: पुलिस ने दस जुआरियो को किया गिरफ्तार

Orai News: जालौन। संवाददाता पमां पुल के पास जुए का फड़ सजाकर जुआ खेल रहे 10 लोगों को कोतवाली पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 8500 रुपये नकद, ताश की गड्डी, मोमबत्ती आदि बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पमां के पास पमा पुल के नजदीक शनिवार की देर शाम कुछ जुआरी जुए का फड़ सजाए हुए थे। जहां मोमबत्ती की रोशनी में रुपये लगाकर हार जीत का खेल खेला जा रहा था। इसी जानकारी छिरिया मलकपुरा चौकी प्रभारी आलोक पाल को हुई तो वह टीम के साथ मौके पर पहुंच गए।

पुलिस को देखते ही जुआरियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने मौके से कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिकरीराजा निवासी पल्लू खान व जान मोहम्मद, लौना निवासी रामजी, रेंढ़र थाना क्षेत्र के ग्राम सुलखना निवासी ब्रजेंद्र सिंह, क्योलारी निवासी संतोष कुमार, मंगल सिंह, जयशंकर व इरफान खान, कोंच कोतवाली क्षेत्र के ग्राम तीतरा निवासी हर्ष सिंह व देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मालफड़ पर 8280 रुपये व जामा तालाशी में 300 रुपये आरोपियों के पास से बरामद किए। इसके अलावा मौके से दो ताश की गड्डी, तीन मोमबत्ती, माचिस आदि भी बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए सभी जुआरियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।