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Orai News: शांति-सद्भाव से त्योहार मनाने की अपील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कोंच में आगामी चेहल्लुम और रक्षाबंधन पर्व को शांति से मनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। एसडीएम अभिनव कुमार पटेल ने बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें नागरिकों ने जुलूस मार्गों की साफ-सफाई, पेयजल, और रोशनी की व्यवस्था की मांग की। प्रशासन ने शांति बनाए रखने का आश्वासन दिया।

Orai News: शांति-सद्भाव से त्योहार मनाने की अपील

Orai News: कोंच। आगामी चेहल्लुम और रक्षाबंधन पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के लिए शुक्रवार को कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम अभिनव कुमार पटेल ने की। बैठक में नगर के गणमान्य नागरिकों और व्यापारियों ने अपनी समस्याएं रखीं। चेहल्लुम पर जुलूस मार्गों में साफ-सफाई, पेयजल और रोशनी की समुचित व्यवस्था कराने की मांग की गई। व्यापारियों ने त्योहारों के दौरान बाजारों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने का सुझाव भी दिया। एसडीएम अभिनव कुमार पटेल ने कहा कि सभी लोग त्योहारों को आपसी भाईचारे और शांति-सद्भाव के साथ मनाएं।

अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो तुरंत प्रशासन को अवगत कराएं। प्रशासन हर संभव मदद के लिए तैयार है। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने स्पष्ट किया कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि कोई व्यक्ति शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट न करने की अपील की। बैठक में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश बहादुर सिंह, एसडीओ धर्मेंद्र कुमार, नगर पालिका लिपिक जीवन लाल, जेई अमन खान, अतिरिक्त इंस्पेक्टर अरुण कुमार यादव, एसएसआई विमलेश कुमार, मंडी चौकी प्रभारी नीतीश कुमार, खेड़ा चौकी इंचार्ज शिव नारायण वर्मा, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष प्रभंजन अग्रवाल, नगर अध्यक्ष संजय लोहिया सहित अजय रावत, भगवान दास अहिरवार, अहमद बटी, रामू अग्रवाल, इमरान खलीफा, पवन कुमार, दीवान, अभिषेक भदोरिया और अन्य लोग मौजूद रहे।

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Raksha Bandhan

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