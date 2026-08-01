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Orai News: करंट लगने से लाइनमैन की मौत, आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सब स्टेशन में किया हंगामा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: माधौगढ़। संवाददाता गोहन थाना क्षेत्र के कुरसेड़ा गांव में शनिवार सुबह हाईटेंशन लाइन

Orai News: करंट लगने से लाइनमैन की मौत, आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने सब स्टेशन में किया हंगामा

Orai News: माधौगढ़। संवाददाता गोहन थाना क्षेत्र के कुरसेड़ा गांव में शनिवार सुबह हाईटेंशन लाइन में काम कर रहे प्राइवेट लाइनमैन की करंट लगने से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। लोगों ने अस्पताल में हंगामा कर सब स्टेशन में तैनात एसएसओ के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की।ग्राम कुरसेड़ा निवासी आकाश कुमार शाक्यवार 22 वर्ष हरप्रसाद शाक्यवार शनिवार सुबह करीब साढ़े सात बजे आकाश गांव के निजी ट्यूबवेल पर हाईटेंशन लाइन से फेस बांधने खंभे पर चढ़ा था। इसी दौरान गोहन फीडर से रोस्टिंग का शट डाउन लिया गया था। आरोप है कि सब स्टेशन में तैनात एसएसओ गोविंद सिंह उर्फ रानू ने बिना सूचना के फीडर चालू कर दिया।

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करंट लगते ही आकाश खंभे से जमीन पर गिर पड़ा। शोर सुनकर ग्रामीण दौड़े और उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित लोगों ने एसएसओ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को रखकर हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बिना जानकारी फीडर चालू करने से आकाश की जान गई है। सूचना पर सीओ अंबुज सिंह, एसओ सतीश कुशवाहा और नायब तहसीलदार सदा उल्ला खान मौके पर पहुंचे। पुलिस ने आक्रोश को देखते हुए सब स्टेशन में तैनात एसएसओ लोकेन्द्र सिंह उर्फ रानू और लाइनमैन राजा सिंह को पूछताछ के लिए थाने लाया है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सीओ अंबुज सिंह का कहना है कि एसएसओ व लाइनमैन को थाने में बैठा लिया है। तहरीर आती है तो मामला दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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