Orai News: साइबर सुरक्षा व एंटी रोमियो की जानकारी देकर किया जागरूक
Orai News: फोटो परिचय छात्र छात्राओं को साइबर ठगी के टिप्स देती पुलिस टीम 29 कोंच 105कोंच। संवाददाता नगर स्थित शैक्षणिक संस्था एसआरपी इंटर कॉलेज में छात्र-छात्रा
Orai News: कोंच। संवाददाता नगर स्थित शैक्षणिक संस्था एसआरपी इंटर कॉलेज में छात्र-छात्राओं के लिए साइबर जागरूकता एवं एंटी रोमियो अभियान के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और महिला सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी देना था।कार्यक्रम में कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर अरुण कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं ऐसे में किसी भी अनजान व्यक्ति से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने ओटीपी बैंक खाते की जानकारी या व्यक्तिगत दस्तावेज साझा करने से बचना चाहिए।
इस दौरान पुलिस टीम के रजनेश कुमार, उपेंद्र सिंह, कुमकुम यादव और पूजा ने छात्राओं को एंटी रोमियो अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
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