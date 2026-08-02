Orai News: पंचायत के बाद घर से गया युवक, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव
Orai News: शनिवार शाम, कोंच के ग्राम कनासी में 36 वर्षीय दिनेश का शव नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि दिनेश को अगवा कर, आत्महत्या का रूप देने के लिए लटकाया गया। पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अब तक किसी ने तहरीर नहीं दी है।
Orai News: कोंच। नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी में शनिवार शाम एक युवक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने गांव के ही लोगों पर हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है। हालांकि अभी तक पुलिस को किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के अनुसार, कनासी निवासी 36 वर्षीय दिनेश उर्फ ईलू के घर शनिवार को किसी बात को लेकर पंचायत हो रही थी। इसी बीच दिनेश घर से चला गया। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव के बाहर नीम के पेड़ पर उसका शव लटका मिला।
शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर नदीगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी प्रियंका और दो पुत्र दिव्यांश व निखिल का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता काशीराम और भाई रिंकू ने आरोप लगाया कि दिनेश को कुछ लोगों ने अगवा कर हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।
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