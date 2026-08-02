Orai News: पंचायत के बाद घर से गए युवक शव पेड़ से लटका मिला शव, जाम और हंगामे के बाद 17 पर मुकदमा

Orai News: कोंच। संवाददाता नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी में शनिवार शाम एक 36

Orai News: कोंच। संवाददाता नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी में शनिवार शाम एक 36 वर्षीय युवक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान दिनेश उर्फ ईलू के रूप में हुई है। वह गांव में मजदूरी का काम करता था। परिजनों के मुताबिक एक विवाद की पंचायत के बाद ही युवक घर से निकल गया था और गांव के ही लोगों पर उसकी हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है जबकि अभी पुलिस को किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। देर शाम मामले में शव रखकर जाम और हंगामे के बाद 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।

मामले का विवरण थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी निवासी दिनेश उर्फ ईलू 36 वर्ष के परिजनों के अनुसार शनिवार शाम दिनेश के घर किसी बात को लेकर पंचायत हो रही थी। इसी बीच दिनेश घर से चला गया। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव के बाहर नीम के पेड़ पर उसका शव लटका मिला। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर नदीगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी प्रियंका और दो पुत्र दिव्यांश व निखिल का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता काशीराम और भाई रिंकू ने आरोप लगाया कि दिनेश को कुछ लोगों ने अगवा करके हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया।

मृतक से आरोपी युवक मांग रहा था चार लाख रुपये परिजनों का आरोप है कि एक युवक पिछले कुछ समय से दिनेश पर चार लाख रुपये देने का दबाव बना रहा था। उनका कहना है कि रुपये की मांग को लेकर दिनेश को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और बाद में उसे जबरन अपने साथ कहीं ले गए। उनका दावा है कि लगातार मिल रही धमकियों और प्रताड़ना के कारण दिनेश मानसिक तनाव में था। परिवार का कहना है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। दूसरी तरफ पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही दिनेश का शव रविवार देर शाम गांव पहुंचा तो परिजन व नाते रिश्तेदार हंगामा काटने लगे और आरोपियों के खिलाफ हत्या में प्रार्थमिकी दर्ज करने की जिद पर अड़ गए और सड़क पर उतर आए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला। शनिवार को देर शाम अपने ही घर दिनेश उर्फ ईलू का घर में ही कमरे में शव फांसी के फंदे पर लटका मिला था। रविवार को जब पोस्टमार्टम होकर शव गांव लाया गया तो हर तरफ चीख-पुकार सुनाई दी और परिजनों की एक ही आवाज सुनाई दी कि दिनेश की हत्या कर शव को फांसी पर लटकाया गया है। हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सड़क पर जाम लगाए लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी समझा बुझाकर जाम खुलवाया और निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

प्रधान पति जिला पंचायत सदस्य सहित 17 पर मुकदमा पुलिस ने मृतक के परिजन काशीराम की तहरीर पर धनौरा गांव निवासी गजेश, प्रधान पति दीने बरार, जिला पंचायत सदस्य संजू कठेरिया, करन बरार अटरिया, चदुर्रा निवासी धनपाल समेत 12 अज्ञात के खिलाफ हत्या की प्राथमिकता दर्ज की है। पुलिस ने प्रधान पति को हिरासत में ले लिया है। सीओ के आश्वासन के बाद परिजनों ने जाम खोल दिया। करीब दो घंटे जाम लगा रहा। सीओ परमेश्वर प्रसाद ने कहा कि मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है और एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है पूछताछ की जा रही है। निष्पक्ष जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।