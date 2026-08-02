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Orai News: पंचायत के बाद घर से गया युवक, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: पंचायत के बाद घर से गया युवक, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव

Orai News: पंचायत के बाद घर से गया युवक, गांव के बाहर पेड़ से लटका मिला शव

Orai News: कोंच। संवाददाता नदीगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी में शनिवार शाम एक 36 वर्षीय युवक का शव गांव के बाहर नीम के पेड़ से लटका मिला। मृतक की पहचान दिनेश उर्फ ईलू के रूप में हुई है। वह गांव में मजदूरी का काम करता था। परिजनों के मुताबिक एक विवाद की पंचायत के बाद ही युवक घर से निकल गया था और गांव के ही लोगों पर उसकी हत्या कर शव लटकाने का आरोप लगाया है जबकि अभी पुलिस को किसी के खिलाफ तहरीर नहीं दी है। फिलहाल पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है।थाना क्षेत्र के ग्राम कनासी निवासी दिनेश उर्फ ईलू 36 वर्ष के परिजनों के अनुसार शनिवार शाम दिनेश के घर किसी बात को लेकर पंचायत हो रही थी।

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इसी बीच दिनेश घर से चला गया। काफी देर तक वापस न लौटने पर परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। खोजबीन के दौरान गांव के बाहर नीम के पेड़ पर उसका शव लटका मिला। शव देखकर परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर नदीगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पत्नी प्रियंका और दो पुत्र दिव्यांश व निखिल का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतक के पिता काशीराम और भाई रिंकू ने आरोप लगाया कि दिनेश को कुछ लोगों ने अगवा करके हत्या कर दी और आत्महत्या का रूप देने के लिए उसे फंदे पर लटका दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि अभी किसी पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज कर जांच की जाएगी।

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