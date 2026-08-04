Orai News: मोटरसाइकिल फिसलने से तहसील के दो कर्मचारी घायल
Orai News: कालपी के टरननगंज स्थित एचडीएफसी बैंक के पास मोटरसाइकिल फिसलने से राजस्व विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज और राजस्व निरीक्षक सुरेश घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना पर अन्य राजस्व कर्मचारी भी उनके हालचाल पूछने पहुंचे।
Orai News: कालपी। संवाददाता स्थानीय नगर के मुख्य बाजार टरननगंज स्थित एचडीएफसी बैंक के पास सरकारी ड्यूटी पर जाते समय मोटरसाइकिल फिसल जाने से तहसील कालपी में कार्यरत राजस्व विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर एवं राजस्व निरीक्षक घायल हो गए। दोनों घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।तहसील कालपी में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर नीरज पुत्र रामबाबू 45 वर्ष तथा राजस्व निरीक्षक सुरेश सिंह निवासी उरई मोटरसाइकिल से ड्यूटी पर जा रहे थे। इसी दौरान एचडीएफसी बैंक के समीप उनकी मोटरसाइकिल अचानक फिसल गई, जिससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। आसपास मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कालपी पहुंचाया।
वहां ड्यूटी पर मौजूद चिकित्साधिकारी ने उनका प्राथमिक उपचार किया। घटना की सूचना मिलते ही तहसील कालपी के कई राजस्व कर्मचारी भी अस्पताल पहुंच गए और घायलों का हालचाल जाना।
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