Orai News: स्कूल से लौट रहे छात्र पर हमला, एसपी से शिकायत
Orai News: उरई। संवाददाता शांतिनगर निवासी पूजा देवी ने पुलिस अधीक्षक जालौन को प्रार्थना पत्र देकर
Orai News: उरई। संवाददाता शांतिनगर निवासी पूजा देवी ने पुलिस अधीक्षक जालौन को प्रार्थना पत्र देकर 31 जुलाई को बेटे पर हुए जानलेवा हमले की शिकायत की है। पूजा के अनुसार उसका बेटा सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई कर लगभग 1:00 बजे घर लौट रहा था तभी झांसी चुंगी के पास 10-12 युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर सिर पर गंभीर चोटें दीं। हमले में हाथ, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया और आरोपियों को भगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है।
पीड़ित परिवार ने एसपी से मांग की है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।