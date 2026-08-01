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Orai News: स्कूल से लौट रहे छात्र पर हमला, एसपी से शिकायत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता शांतिनगर निवासी पूजा देवी ने पुलिस अधीक्षक जालौन को प्रार्थना पत्र देकर

Orai News: स्कूल से लौट रहे छात्र पर हमला, एसपी से शिकायत

Orai News: उरई। संवाददाता शांतिनगर निवासी पूजा देवी ने पुलिस अधीक्षक जालौन को प्रार्थना पत्र देकर 31 जुलाई को बेटे पर हुए जानलेवा हमले की शिकायत की है। पूजा के अनुसार उसका बेटा सरस्वती विद्या मंदिर से पढ़ाई कर लगभग 1:00 बजे घर लौट रहा था तभी झांसी चुंगी के पास 10-12 युवकों ने उसे घेर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियार से हमला कर सिर पर गंभीर चोटें दीं। हमले में हाथ, पीठ और शरीर के अन्य हिस्सों में भी चोटें आई हैं। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने बीच-बचाव किया और आरोपियों को भगाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है।

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पीड़ित परिवार ने एसपी से मांग की है कि उक्त आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की जाए।

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