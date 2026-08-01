Orai News: मेडिकल कालेज में थेरेपी के दौरान 8 साल की बच्ची की हड्डी टूटी, जांच समिति गठित
Orai News: उरई के राजकीय मेडिकल कालेज में एक 8 वर्षीय सेरेब्रल पाल्सी पीड़ित बच्ची की जांघ की हड्डी टूट गई है। परिजनों का आरोप है कि मेडिकल स्टूडेंट ने उसकी थेरेपी के दौरान उसका पैर बिना अनुमति के मोड़ा जो दर्द का कारण बना। प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।
Orai News: उरई। संवाददाता राजकीय मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान लापरवाही का आरोप लगा है। यहां फिजियोथेरेपी कराने आई सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 8 वर्षीय बच्ची की जांघ की हड्डी टूट गई। परिजनों का कहना है कि मेडिकल स्टूडेंट ने बच्ची के पैर को जबरदस्ती मोड़ा, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगी। शिकायत के बाद प्राचार्य ने मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित कर दी है।मोहल्ला सुशील नगर निवासी प्रह्लाद सिंह ने शिकायत करते हुए बताया कि उनकी पुत्री माही सिंह सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित है। वह पिछले 15-20 दिनों से मेडिकल कालेज में इलाज और फिजियोथेरेपी करवा रहे थे।
30 जुलाई को मेडिकल विद्यार्थी द्वारा थेरेपी के दौरान बच्ची दर्द से चिल्लाने और रोने लगी। परिजनों का आरोप है कि जब स्टूडेंट बच्ची के पैर को मोड़ रहा था, तो उन्होंने रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। इसके बाद बच्ची को जिला अस्पताल में दिखाया गया, जहां एक्स-रे में जांघ की हड्डी में फ्रेक्चर की पुष्टि हुई। बच्ची का वहीं उपचार चल रहा है। प्राचार्य डा. महेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत मिली है। स्टूडेंट द्वारा थेरेपी चिकित्सक की सलाह पर की गई होगी, लेकिन इसकी जांच जरूरी है। इसके लिए बाल रोग, अस्थि रोग और मेडीसिन विभाग के विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति बनाकर पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
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