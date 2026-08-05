Orai News: 57 दिव्यांग बच्चों का हुआ मेडिकल असेसमेंट, 29 दिव्यांग प्रमाणपत्र के लिए चिन्हित

Orai News: जालौन। संवाददाता राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार बुधवार पांच अगस्त को जालौन स्थित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में दिव्यांग बच्चों के मेडिकल असेसमेंट शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास चौधरी के निर्देशों पर आयोजित किया गया।

शिविर का संचालन खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश अवस्थी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें विकासखंड के 57 दिव्यांग बच्चों का मेडिकल असेसमेंट किया गया। समेकित शिक्षा के जिला समन्वयक (डीसी) शिवदीन चौधरी की देखरेख में 29 बच्चों को दिव्यांग प्रमाणपत्र जारी किए जाने हेतु चिन्हित किया गया।

मेडिकल बोर्ड की टीम

मेडिकल बोर्ड की टीम में साइकोलॉजिस्ट अर्चना विश्वास, ऑर्थो चिकित्सक डॉ. शक्ति मिश्रा, मनोचिकित्सक डॉ. प्रवीण सचान, नेत्र विशेषज्ञ डॉ. सूची वर्मा तथा ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. बी.पी. सिंह ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं मूल्यांकन किया। खंड शिक्षा अधिकारी ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने कहा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। जिला समन्वयक शिवदीन चौधरी ने बताया कि दिव्यांग बच्चों को सरकार द्वारा एस्कॉर्ट भत्ता के रूप में 6,000 तथा स्टाइपेंड के रूप में 2,000 प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये बच्चे भी समाज का अभिन्न हिस्सा हैं और इनके सर्वांगीण विकास के लिए विकासखंड के सभी अध्यापक, स्पेशल एजुकेटर, समेकित शिक्षा की टीम तथा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय का समस्त स्टाफ निरंतर सहयोग प्रदान कर रहा है।