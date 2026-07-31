Orai News: मेडिकल असेसमेंट कैंप में 30 दिव्यांग बच्चों के जांच के बाद बनाए गए प्रमाण पत्र

Orai News: उरई। संवाददाता महानिदेशक स्कूल शिक्षा के निर्देशानुसार बीएसए विकास चौधरी के निर्देशन में ब्लॉक संसाधन केंद्र कोंच में मेडिकल असेसमेंट कैंप का लगाया गया। यहां पर परिषदीय स्कूलों के दिव्यांग बच्चों की जिला अस्पताल की चिकित्सीय टीम ने जांच के बाद 30 दिव्यांग बच्चों के प्रमाण पत्र जारी किए।मेडिकल असेसमेंट कैंप जिला समन्वयक समेकित शिक्षा शिवदीन चौधरी की उपस्थिति में पंजीकरण के साथ शुरू हुआ। जिसमें कुल 57 दिव्यांग बच्चों का पंजीकरण कराया गया। जिसके सापेक्ष मेडिकल टीम द्वारा 30 दिव्यांग बच्चों का जिला अस्पताल की मेडिकल टीम में ऑर्थो सर्जन डॉक्टर दीपक आर्या, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉ बीपी सिंह, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ अर्चना विश्वास एवं डॉ अशोक कुमार पांडे ने विभिन्न जांचों के बाद प्रमाण पत्र जारी करने को संस्तुति की।