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Orai News: सीएम के संभावित दौरे से पहले इंदिरा स्टेडियम में युद्धस्तर पर तैयारी, पंडाल और मंच का काम शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: सीएम के संभावित दौरे से पहले इंदिरा स्टेडियम में युद्धस्तर पर तैयारी, पंडाल और मंच

Orai News: सीएम के संभावित दौरे से पहले इंदिरा स्टेडियम में युद्धस्तर पर तैयारी, पंडाल और मंच का काम शुरू

Orai News: उरई। संवाददाता इंदिरा स्टेडियम एक बार फिर सुर्खियों में है। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर पूरे स्टेडियम परिसर में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। रंग-रोगन, साफ-सफाई के साथ ही विशाल पंडाल लगाने का काम शुरू हो गया है। अधिकारियों की टीम दिन-रात मौके पर मौजूद रहकर व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने में जुटी है।

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तैयारियों का अवलोकन

इंदिरा स्टेडियम के मैदान में लोहे के बड़े-बड़े ढांचों को खड़ा किया जा रहा है। टेंट का विशाल ढांचा तैयार हो रहा है, जिसके नीचे जनसभा की जाएगी। पास में ही टेंट लगाने के लिए सफेद कपड़े के बंडल और अन्य सामग्री ट्रक से उतारकर रखी गई है। मजदूर ढांचा जोड़ने और टेंट बिछाने में लगे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग और मंच निर्माण के लिए भी स्थान चिन्हित किए गए हैं। जेसीबी के जरिए मैदान की मिट्टी समतल कराई जा रही है। रेत-बालू के ढेर लगे हैं और अधिकारी मौके पर खड़े होकर काम का जायजा ले रहे हैं। परिसर में बिजली, पानी, साउंड और बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते वर्ष 9 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री ने इसी मैदान से जालौन को 1824.12 करोड़ रुपये की 305 विकास परियोजनाओं की सौगात दी थी। इसमें 140 परियोजनाओं का लोकार्पण और 165 का शिलान्यास हुआ था। इस बार भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद में अधिकारी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहते।

पहले भी विकास का मंच बना स्टेडियम

इंदिरा स्टेडियम मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए जिले का प्रमुख स्थल रहा है। 2025 में यहीं से 1824 करोड़ की परियोजनाएं मिली थीं। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास इसी मैदान से हुआ था।

सुरक्षा और यातायात के कड़े इंतजाम

सीएम के संभावित दौरे को देखते हुए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पार्किंग, रूट डायवर्जन और वीआईपी मूवमेंट के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं।

प्रिय प्रश्न

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा कब होगा?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभावित दौरा 25 जुलाई को होगा।
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