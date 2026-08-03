Orai News: अज्ञात बाइक की कट से डिवाइडर पर चढ़ी मोटरसाइकिल, चालक बाल-बाल बचा
Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन-उरई मार्ग पर रविवार रात अकोढ़ी स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा हादसा टल गया। कुकरगांव निवासी लालू अपनी बाइक से
Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन-उरई मार्ग पर रविवार रात अकोढ़ी स्थित इंडियन पेट्रोल पंप के सामने एक बड़ा हादसा टल गया। कुकरगांव निवासी लालू अपनी बाइक से जालौन से गांव लौट रहे थे। तभी पीछे से आए एक अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने अचानक उनकी बाइक को कट मार दिया।अचानक कट लगने से लालू बाइक पर नियंत्रण नहीं रख सके और वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गया। हादसे के बाद अज्ञात बाइक सवार मौके से फरार हो गया। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में लालू को गंभीर चोट नहीं आई और वह सुरक्षित हैं। घटना की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जालौन-उरई मार्ग पर तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। लोगों ने पुलिस से ऐसे लापरवाह चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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