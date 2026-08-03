Orai News: महाराजा खेत सिंह जूदेव का प्रेरणा द्वार बनने पर हर्ष
Orai News: कोंच में महाराजा खेत सिंह खांगर जूदेव की स्मृति में प्रेरणा द्वार का निर्माण किया गया। विधायक मूलचंद्र निरंजन ने समाज के लोगों का स्वागत किया। इस द्वार के निर्माण का श्रेय खांगर क्षत्रिय समाज के नेताओं को दिया गया, जिन्होंने समाज के इतिहास और शौर्य को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है।
Orai News: कोंच, संवाददाता । महाराजा खेत सिंह खांगर जूदेव की स्मृति में प्रेरणा द्वार का निर्माण कराए जाने पर खांगर क्षत्रिय समाज में रविवार को माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन का स्वागत किया। बड़ी संख्या में कोंच पहुंचे समाज के लोगों ने आभार जताया। समाज के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह खांगर व नरेंद्र सिंह खंगर ने कहा कि महाराजा खेत सिंह खांगर जू देव के सम्मान में निर्मित यह प्रेरणा द्वार आने वाली पीढ़ियों को उनके शौर्य, स्वाभिमान और इतिहास से प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रेरणा द्वार के निर्माण के लिए खांगर क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह खांगर एवं जिलाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सिंह खांगर के निरंतर प्रयास और सक्रिय पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।
विधायक मूलचंद निरंजन ने समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कोंच विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत उरई कोंच मार्ग पर सीमांत क्षेत्र में महाराजा खेत सिंह खांगर जू देव के नाम से सीमेंट का एक और भव्य प्रेरणा द्वार का निर्माण कराया जाएगा। गंधर्व सिंह, नरेश परिहार,अरविन्द परिहार, नरेंद्र बाबूजी, सुखनंदन सिंह,नरेंद्र सिंह, भगवान सिंह, मथुरा सिंह, राजा परिहार आदि रहे।
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