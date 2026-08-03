Orai News: महाराजा खेत सिंह जूदेव का प्रेरणा द्वार बनने पर हर्ष

Orai News: कोंच, संवाददाता । महाराजा खेत सिंह खांगर जूदेव की स्मृति में प्रेरणा द्वार का निर्माण कराए जाने पर खांगर क्षत्रिय समाज में रविवार को माधौगढ़ विधायक मूलचंद्र निरंजन का स्वागत किया। बड़ी संख्या में कोंच पहुंचे समाज के लोगों ने आभार जताया। समाज के वरिष्ठ नेता ज्ञान सिंह खांगर व नरेंद्र सिंह खंगर ने कहा कि महाराजा खेत सिंह खांगर जू देव के सम्मान में निर्मित यह प्रेरणा द्वार आने वाली पीढ़ियों को उनके शौर्य, स्वाभिमान और इतिहास से प्रेरणा देता रहेगा। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि इस प्रेरणा द्वार के निर्माण के लिए खांगर क्षत्रिय समाज के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञान सिंह खांगर एवं जिलाध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र सिंह खांगर के निरंतर प्रयास और सक्रिय पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा।