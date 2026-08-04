Orai News: लोडर चालक से मारपीट और मोबाइल छीनने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी
Orai News: कालपी। संवाददाता कालपी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास
Orai News: कालपी। संवाददाता कालपी कोतवाली क्षेत्र में सोमवार रात जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास लोडर चालक से मारपीट और मोबाइल छीनने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने तीन युवकों पर आरोप लगाया है, जबकि पुलिस इसे संदिग्ध मानकर दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर जांच कर रही है।कदौरा कस्बा के मुहल्ला पुरवा निवासी धर्मेन्द्र ने कोतवाली में शिकायती पत्र देकर बताया कि वह सोमवार रात पिकप से उरई स्थित कोल्ड स्टोरेज से केले लादकर मौदहा जा रहा था। जोल्हूपुर रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचते ही कार से आए तीन युवकों ने उसकी गाड़ी आगे लगाकर रोक ली। आरोप है कि युवकों ने उसके साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और जाते समय कट्टा दिखाकर शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी।
शिकायती पत्र में धर्मेन्द्र ने बताया कि युवकों के साथ एक नाबालिग लड़की और एक बुजुर्ग भी मौजूद थे। मामले की सूचना पर ज्ञान भारती चौकी इंचार्ज विपिन यादव मौके पर पहुंचे। चौकी इंचार्ज के अनुसार शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों वाहनों के बीच जोल्हूपुर चौराहे पर किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जिसके बाद ओवरब्रिज पर मारपीट हुई। मोबाइल छीनने और कट्टे की बात संदिग्ध है। कोतवाल अजय ब्रह्म तिवारी ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज और दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर घटना की हकीकत सामने लाई जाएगी। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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