Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: अधिवक्ताओं ने आईएएस उपजिलाधिकारी के बहिष्कार का लिया निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: उरई। संवाददाता डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन से जुड़े कलेक्ट्रेट ने राजस्व अधिकारियों

Orai News: अधिवक्ताओं ने आईएएस उपजिलाधिकारी के बहिष्कार का लिया निर्णय

Orai News: उरई। संवाददाता डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन से जुड़े कलेक्ट्रेट ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बहिष्कार का फैसला लिया है। 5 अगस्त 2026 को जारी आवश्यक सूचना में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओमनारायण सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को संपन्न हुई राजस्व अधिवक्ता संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।बैठक में कहा गया कि जब तक आईएएस उपजिलाधिकारी रिंकू सिंह राही का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन ने आईएएस को उपजिलाधिकारी न्यायिक के पद से हटाए जाने की मांग की है। जब तक राजस्व अधिवक्ता संघ उरई के समस्त राजस्व मामलों के न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करेगा, तब तक बार एसोसिएशन भी न्यायिक कार्यों में सहयोग नहीं करेगी।

ओमनारायण सिंह ने सभी अधिवक्ताओं से निर्णय का पालन करने की अपील की है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।