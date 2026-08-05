Orai News: अधिवक्ताओं ने आईएएस उपजिलाधिकारी के बहिष्कार का लिया निर्णय
Orai News: उरई। संवाददाता डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन से जुड़े कलेक्ट्रेट ने राजस्व अधिकारियों
Orai News: उरई। संवाददाता डिस्ट्रिक्ट जालौन बार एसोसिएशन से जुड़े कलेक्ट्रेट ने राजस्व अधिकारियों के खिलाफ बहिष्कार का फैसला लिया है। 5 अगस्त 2026 को जारी आवश्यक सूचना में एसोसिएशन के उपाध्यक्ष ओमनारायण सिंह ने बताया कि 4 अगस्त को संपन्न हुई राजस्व अधिवक्ता संघ की बैठक में यह निर्णय लिया गया है।बैठक में कहा गया कि जब तक आईएएस उपजिलाधिकारी रिंकू सिंह राही का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन ने आईएएस को उपजिलाधिकारी न्यायिक के पद से हटाए जाने की मांग की है। जब तक राजस्व अधिवक्ता संघ उरई के समस्त राजस्व मामलों के न्यायिक कार्य में सहयोग नहीं करेगा, तब तक बार एसोसिएशन भी न्यायिक कार्यों में सहयोग नहीं करेगी।
ओमनारायण सिंह ने सभी अधिवक्ताओं से निर्णय का पालन करने की अपील की है।
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