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Orai News: लेखपालों की साप्ताहिक बैठक में एसडीएम ने दिये आवश्यक निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: कालपी। संवाददाता एसडीएम विनय कुमार मौर्य की अध्यक्षता में लेखपालों की साप्ताहिक बैठक सम्पन्न हुई।

Orai News: लेखपालों की साप्ताहिक बैठक में एसडीएम ने दिये आवश्यक निर्देश

Orai News: कालपी। संवाददाता एसडीएम विनय कुमार मौर्य की अध्यक्षता में लेखपालों की साप्ताहिक बैठक सम्पन्न हुई। मीटिंग में एसडीएम ने निर्देश दिया कि बाढ़ की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए नदियों के तटवर्ती इलाकों में आबाद रहकर निगरानी रखें और शासकीय कार्यों को गतिशीलता से निस्तारण किया जाए।तहसील सभागार में तहसीलदार अभिनव कुमार तिवारी, नायब तहसीलदारों मुकेश कुमार, प्रिंस सिंह राजपूत, चंद्र मोहन शुक्ला की मौजूदगी में आयोजित बैठक को सम्बोधित करते हुये उपजिलाधिकारी विनय कुमार ने कहा कि फार्मर रजिस्ट्री का कार्य जल्द निपटाया जाये। जिन किसानों की खतौनियों में जो भी कमियां हैं जैसे अंश,गलत नामो आदि को जल्द ठीक किया जाये।

बरासत के मामले किसी भी सूरत में लम्वित नहीं रहना चाहिए। मीटिंग में आईजीआरएस के पुनर्जीवित प्रार्थना पत्रों के निस्तारण करने के लिये शासन के द्वारा जो नये नियम आये उसकी व्याख्या करके अवगत कराया है। कहा कि आईजीआईएस प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्ण निदान किया जाये। कुरा बंटवारा की पत्रावली कि आख्या निर्धारित समय में न्यायालय में पेश की जाये। मीटिंग में राजस्व निरीक्षक राजेंद्र कुमार, प्रमोद दुवे,हरेंद्र सिंह सेंगर,सुरेश कुमार, लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष जयवीर सिंह, जितेंद्र सिंह, राघवेन्द्र सिंह निरंजन, एसके महान,शिव मंगल पाठक, विभा, योगेश कुमार,अमित कुशवाहा, राहुल प्रशासनिक अधिकारी धीरज पुरवार, शैलेंद्र कुमार, सलीम खान,सैयद टीपू हाशमी, अब्दुल बाकी,उदय निरंजन आदि कर्मचारी मीटिंग में मौजूद रहे।

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