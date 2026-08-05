Orai News: उरई में कच्ची सड़क ने रोकी एंबुलेंस की राह, बीमार की चली गई जान

Orai News: आटा। संवाददाता कदौरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत परासन के मजरा कुइयाझोर में पक्की सड़क के अभाव ने मंगलवार शाम फिर एक जान ले ली। ग्राम निवासी 58 वर्षीय सरमन दास की अचानक तबीयत बिगड़ने परिजन उन्हें इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन गांव से ढाई किमी दूर कच्चे मार्ग की वजह से रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्राम लोक मुताबिक रास्ता खराब होने की वजह से एंबुलेंस गांव तक नहीं आ सकी जिस वजह से समय से अधेड़ को अस्पताल नहीं ले जाया सका। अधेड़ को चारपाई से ले जाने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।सरमन दास को 18 जुलाई को बिच्छू ने काटा था। तब से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। मंगलवार शाम करीब छह बजे हालत ज्यादा बिगड़ने पर परिवार चारपाई पर लादकर उन्हें मुख्य सड़क तक ले जा रहा था। इसी दौरान उनकी मौत हो गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस घटना का वीडियो ग्रामीणों ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वीडियो में ग्रामीण बता रहे हैं कि रास्ता खराब होने के कारण एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी, इसलिए चारपाई से मरीज को ले जाना पड़ा। यह दो साल में सड़क के अभाव में होने वाली दूसरी मौत है। 12 सितंबर 2024 को भी 68 वर्षीय अच्छेलाल की तबियत बिगड़ने पर उन्हें चारपाई से ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि बारिश में एंबुलेंस नहीं आती, गर्भवती महिलाओं को भी बैलगाड़ी या चारपाई से मुख्य मार्ग तक लाना पड़ता है। आक्रोशित ग्रामीणों ने कालपी-आटा मार्ग पर सड़क नहीं तो वोट नहीं का बोर्ड लगा रखा है। उनका दावा है कि लोकसभा चुनाव में सड़क न बनने पर गांव ने मतदान नहीं किया था। पीडब्ल्यूडी दो बार प्रस्ताव भेज चुका है, लेकिन शासन से मंजूरी नहीं मिली।