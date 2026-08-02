Orai News: सभी ब्लाक अध्यक्ष बूथों को वरीयता के साथ करें मजबूत
Orai News: उरई। संवाददाता जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में संगठन के कामों की
Orai News: उरई। संवाददाता जिला व शहर कांग्रेस कमेटी की बैठक में संगठन के कामों की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष अरविंद सिंह सेंगर ने सभी ब्लॉकों से आए हुए अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा, अपना बूथ मजबूत करना प्रथम वरीयता है। जितना जल्दी हो सके, इस काम में पूरा किया जाए। अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उससे अवगत कराए। सहयोग के लिए टीम को लगाया जाएगा। दरअसल शीघ्र ब्लॉक स्तर पर प्रदेश के नेताओं की समीक्षा बैठक संपन्न होने जा रही है।बैठक में शहर अध्यक्ष राजकुमार वर्मा, डॉ. रेहान सिद्दीकी राजीव नारायण मिश्रा, डॉ सरिता वर्मा, कमल दोहरे, शशि चौहान रामकिशोर पुरोहित, लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी आदि ने संगठन मजबूती की बात कहीं।
कहा कि विधानसभा के चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट जाएं। इस दौरान बृजभूषण सिंह, नजीर अहमद सिद्दीकी एडवोकेट, रामजी दीक्षित, हाजी मोहम्मद, चंद्रशेखर वर्मा, मनोज कुमार दीक्षित, पुरुषोत्तम त्रिपाठी, रिंकू वर्मा, ओम नारायण शर्मा, देशराज वर्मा, प्रकाश याज्ञिक आदि मौजूद रहे।
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