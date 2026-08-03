Orai News: मंडल स्तरीय खेल प्रशिक्षण शिविर में कस्तूरबा की छात्राओं ने दिखाया दम खम

Orai News: उरई, संवाददाता । कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कोंच में आयोजित सात दिवसीय मंडल स्तरीय खेल प्रशिक्षण शिविर के दौरान छात्राओं ने विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं एवं अभ्यास सत्रों में पूरे उत्साह व अनुशासन के साथ प्रतिभाग करते हुए अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन किया। प्रशिक्षण शिविर में खिलाड़ियों को खेल कौशल विकसित करने के साथ-साथ मानसिक एकाग्रता, टीम भावना एवं खेल भावना का भी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षण के अंतर्गत जनपद के सभी कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालयों की छात्राओं ने कबड्डी खो-खो कुश्ती एथलेटिक्स, शतरंज एवं टेबल टेनिस सहित विभिन्न खेलों का अभ्यास किया। शतरंज प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने रणनीतिक सोच एवं एकाग्रता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जबकि टेबल टेनिस अभ्यास सत्र में खिलाड़ियों ने तकनीकी दक्षता एवं फुर्ती का परिचय दिया।

प्रशिक्षकों द्वारा खिलाड़ियों को खेलों के नियम, तकनीक एवं प्रतियोगिता संबंधी आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। खेलकूद प्रशिक्षण शिविर में जिला समन्वयक अमित कुमार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया एवं प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें नियमित अभ्यास, अनुशासन एवं खेल भावना के साथ प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह प्रशिक्षण शिविर मंडल स्तरीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का मजबूत आधार सिद्ध होगा। यह सात दिवसीय प्रशिक्षण शिविर खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने एवं उन्हें मंडल स्तरीय प्रतियोगिता के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रशिक्षण शिविर में प्रतिभागी छात्राओं में विशेष उत्साह एवं ऊर्जा देखने को मिल रही है, जिससे आगामी प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन की उम्मीद और प्रबल हुई है।