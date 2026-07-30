Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Orai News: जय बाबा अमरदानी ग्रुप ने निकाली कांवड़ यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
Follow us on Google News
share

Orai News: जालौन।संवाददाता सावन माह के पावन अवसर पर जय बाबा वैद्यनाथ अमरदानी ग्रुप के तत्वावधान

Orai News: जय बाबा अमरदानी ग्रुप ने निकाली कांवड़ यात्रा

Orai News: जालौन।संवाददाता सावन माह के पावन अवसर पर जय बाबा वैद्यनाथ अमरदानी ग्रुप के तत्वावधान में नगर में कांवड़ यात्रा निकाली गई। भगवान भोलेनाथ के जयघोष, डमरू की धुन और ‘हर-हर महादेव’ व ‘बोल बम’ के जयघोष से पूरा नगर शिवमय हो उठा।कांवड़ यात्रा का शुभारंभ नगर के बड़ी माता मंदिर परिसर से विधि-विधान के साथ किया गया। यात्रा प्रारंभ होने से पूर्व भगवान शिव का पूजन-अर्चन, रुद्राभिषेक एवं आरती की गई। इसके बाद श्रद्धालु कंधों पर कांवड़ लेकर भगवान शिव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े। यात्रा बड़ी माता मंदिर से छोटी माता मंदिर, सब्जी मंडी, तहसील रोड, कांजी हाउस, देवनगर चौराहा होते हुए पेट्रोल टैंक स्थित हनुमानजी मंदिर पहुंची।

ये भी पढ़ें:Meerut News: कांवड़ियों के जत्थे बढ़ने लगे

पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। शिवभक्त भजनों की धुन पर नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जबकि डीजे पर बज रहे शिव भक्ति गीतों से वातावरण पूरी तरह शिवमय हो गया। नगर के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने कांवड़ियों का पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। कई स्थानों पर शीतल पेयजल, फल, शरबत एवं फलाहार की व्यवस्था की गई। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों ने भी सड़कों के किनारे खड़े होकर श्रद्धालुओं का उत्साहवर्धन किया। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ से सुख, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। यात्रा में दीपू पुरवार, बालमुकुंद चौरसिया, मनीष धूसर, पवन कुमार आदि शिवभक्त शामिल रहे।

ये भी पढ़ें:Garhwa News: कांडी से बाबाधाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
ये भी पढ़ें:किशनगंज : दलूहाट हनुमान मंदिर से बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना हुआ कांवरियों का जत्था
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Kanwar Yatra

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।