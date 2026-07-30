Orai News: कालपी ओवरब्रिज की स्लैब धंसने के मामले में प्रशासन सख्त, एडीएम ने किया निरीक्षण

स्लैब के गिरने का कारण

लगभग एक माह पूर्व इस अंडरपास की स्लैब का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था। उस समय राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और प्लास्टर कर कमी को ढकने का प्रयास किया था। इसके बाद 19 जुलाई को स्लैब का बड़ा हिस्सा पूरी तरह धंस गया। हालांकि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। हादसे की आशंका को देखते हुए उक्त लेन से आवागमन बंद कर दिया गया है। घटना की जानकारी पर जिलाधिकारी ने संज्ञान लेते हुए एडीएम नमामि गंगे की अध्यक्षता में टीम गठित कर जांच के आदेश दिए थे। इसी क्रम में गुरुवार को एडीएम प्रेमचंद्र मौर्या, एसडीएम विनय कुमार मौर्य, तहसीलदार अभिनव तिवारी और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता महेन्द्र सिंह ने अंडरपास का निरीक्षण किया। टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्से का जायजा लिया और एनएचएआई द्वारा की जा रही मरम्मत प्रक्रिया की जानकारी ली। एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर उत्तम सिंह ने बताया कि क्षतिग्रस्त भाग को पूरी तरह हटाकर नई स्लैब डाली जा रही है। स्लैब ढलने के 4 दिन बाद ऊपर की सटरिंग हटाई जाएगी जबकि नीचे की सटरिंग निर्धारित समय पूरा होने पर ही हटेगी। इसके बाद ही आवागमन शुरू होगा। एडीएम ने एनएचएआई को काम तय समय में और गुणवत्ता से पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि महज छह वर्ष में स्लैब कैसे खराब हुई, इसकी जांच रिपोर्ट तकनीकी टीम देगी। रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी。