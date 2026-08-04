Orai News: गोरखपुर एक्सप्रेस के इंजन से टकराया पत्थर, बड़ा हादसा टला

Orai News: उरई। संवाददाता झांसी कानपुर रेल मार्ग के चौराह पुखरायां सेक्शन में गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस के इंजन रेल गार्ड से पत्थर टकराने से बड़ा हादसा होने से टल गया। गार्ड की सूचना पर पहुंची आरपीएफ ने विभिन्न विभागों के साथ मौका मुआयना कर कार्रवाई की । शक के आधार पर मौके से एक युवक को गिरफ्तार कर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रेल कर्मचारियों से हुए कहासुनी में तैश में आकर उसने रेलवे ट्रैक पर पत्थर रख दिया था । लिहाजा आरपीएफ ने विभिन्न धाराओं में आरोपी के खिलाफ पुखरायां चौकी में मुकदमा दर्ज कर कर दिया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर रामबाबू शुक्ला का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई गई है।

हालांकि इंस्पेक्टर ने भी मौके का निरीक्षण कर घटना के बारे में जानकारी की।आरपीएफ को सूचना मिली कि 20103 गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस का इंजन रेल गार्ड से चौराह पुखरायां के मध्य किलोमीटर संख्या 1285 के पास पत्थर टकरा गया है। जब गार्ड ने कंट्रोल को मैसेज किया तो आनन फानन में आफ उरई आरपीएफ और पुखरायां चौकी मौके पर पहुंची और विभिन्न बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई। टीम के मुताबिक मौके पर रेल ट्रैक पर कंक्रीट सीमेंट के कुछ निशान पाए गए । इसी बीच खबर पाकर एसएसई पीवे भी मौके पर पहुंच गए। बताया गया है मौके से गिट्टी सीमेंट फाउंडेशन का टुकड़ा पाया गया। आरपीएफ ने इंजीनियरिंग विभाग की टीम के साथ आसपास के इलाके में छानबीन की। इस दौरान राकेश बाबू निवासी बच्छीपुर जिला फतेहपुर को पकड़ा गया । पकड़े गए युवक ने पूछताछ के दौरान बताया कि रेल कर्मचारियों से कटीले तारों की फेंसिंग को लेकर वाद विवाद हो गया था । उसने गुस्से में आकर रेल कर्मचारियों को परेशान करने की नीयत से रेल लाइन के पास एक सीमेंट का टुकड़ा रख दिया था और झाड़ियां में छुपा कर बैठ गया था। कर्मचारियों से छानबीन के दौरान कासनी की पुष्टि हुई। स्टेशन प्रबंधक पुखरायां के मेमो के आधार पर रेलवे सुरक्षा बल आउट पोस्ट पुखरायां में मामला दर्ज किया गया है ।