Orai News: राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों का निरीक्षण कर ई-केवाईसी शत-प्रतिशत कराने के निर्देश दिए

Orai News: कालपी। संवाददाता उपभोक्ताओं को नियमानुसार सरकारी खाद्यान्न वितरण की हकीकत परखने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी राजीव शुक्ला के निर्देश पर पूर्ति निरीक्षक प्रफुल मिश्रा के नेतृत्व में राजकीय सस्ते गल्ले की दुकानों का सघन निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटेदारों को उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी शत-प्रतिशत कराने तथा निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।पूर्ति निरीक्षक प्रफुल मिश्रा ने तहसील क्षेत्र के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों की कई उचित दर की दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान चमारी गांव में जवाहर लाल, चुर्खी में संतोष कुमार, उरकरा कला में उषा श्रीवास, हिम्मतपुर में अजय सिंह, देवकली में चंद्रभानु तथा कालपी नगर में प्रदीप कुमार, अशोक पुरवार, संदीप मिश्रा, आशा देवी एवं चंद्रप्रकाश विश्नोई की दुकानों का निरीक्षण किया गया।