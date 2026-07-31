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Orai News: नियमित मानदेय न मिलने से पैरावेट पशु मित्रों ने किया टीकाकरण कार्यक्रम का बहिष्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई में नियमित मानदेय न मिलने से परेशान पैरावेट और पशु मित्रों ने विकास भवन में प्रदर्शन किया। उन्होंने सीबीओ को मांग पत्र सौंपा और चार अगस्त तक निर्णय न होने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। पशुपालन विभाग में कार्यरत ये लोग कई सालों से अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

Orai News: नियमित मानदेय न मिलने से पैरावेट पशु मित्रों ने किया टीकाकरण कार्यक्रम का बहिष्कार

Orai News: उरई। संवाददाता नियमित मानदेय न मिलने से परेशान पैरावेट व पशु मित्रों ने नाराजगी बढ़ती जा रही है। गुरुवार को उन्होंने विकास भवन में प्रदर्शन करते हुए मांग सीबीओ को सौंपा। इस दौरान उन्होंने चार अगस्त तक मानदेय के संबंध में कोई निर्णय न लेने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी।पशुपालन विभाग में जानवरों के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान से लेकर अन्य कामकाज पैरावेट एवं पशु मित्रों के माध्यम से किए जा रहे हैं लेकिन नियमित मानदेय न मिलने उन्होंने गुरुवार को कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। विकास भवन में हंगामा करते हुए पशुमित्रों ने बताया कि कई सालों से वह मानदेय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।

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मंत्री द्वारा 14 जुलाई को आश्वासन दिया गया था लेकिन कोई कदम नहीं उठाए गए ऐसे में सभी पशु मित्रों ने कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया गया है। अब उनके द्वारा टीकाकरण का कार्य नहीं किया जाएगा। उन्होंने ज्ञापन में मांगों की पूर्ति के लिए चार अगस्त तक का समय दिया है। इसके बाद आगे की रूपरेखा बनेगी। इस मौके पर राहुल शर्मा, दीपचंद्र, शैलेंद्र सत्यवीर, नवीन मौजूद रहे।

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