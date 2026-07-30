Orai News: बदला िदखा माहौल, सन्नाटे के साथ कई कक्षों में लटके रहे ताले
Orai News: -कई कर्मचारी भी रहे गायब, दोपहर एक बजे के बाद पहुंचे कर्मचारी व अफसर-ठेकेदारों केे साथ फरियादी भी गिने चुने नजर आए, वह भी लौटे गए फोटो परिचय, 30ओआरआई,
Orai News: फोटो परिचय, 30ओआरआई, 16, उरई नगर पालिका का नजारा।
उरई। संवाददाता
आईएएस रिंकू सिंह राही की गुरुवार को छापे के बाद दूसरे दिन नगर पालिका का माहौल बदला नजर आया। दोपहर बारह बजे तक उनके आने का डर दिखा। इसके चलते निर्माण, प्रकाश व नजूल समेत कई कक्षों के कर्मचारी गायब रहे। हालांकि दोपहर के बाद कर्मचारी पहुंचे और कामकाज शुरू किया। ठेकेदारों के साथ फरियादी भी गिने चुने नजर आए।
वरिष्ठ अधिकारियों का असर
शुक्रवार को दूसरे दिन भी नगर पालिका में आईएएस के आने की खबर का असर दिखा। सुबह टैक्स, प्रकाश समेत कई पटलों के कक्ष पहुंचे और अपने अपने काम में लग गए। जब इनको आईएएस के आज भी आने का पता चला तो वहां से खिसक गए। हालांकि विभाग का काम किया। किसी ने मोहल्लों में जाकर टैक्स वसूला तो कोई रोडों व चाक चौराहों में खराब पड़ी लाइटों को ठीक करता नजर आया। सफाई विभाग के कर्मचारी, अधिकारी दोपहर पूरे दिन बैठे रहे। खास बात यह रही कि फरियादी व ठेकेदारों की संख्या न के बराबर दिखी। वह चेहरे तो बिल्कुल ही नजर नहीं आए, जो सुबह दस बजे पटल खुलते ही पहुंच जाते थे और दिन भर बैठे रहते थे। दोपहर दो बजे के बाद कर्मियों ने राहत की सांस ली। इस वजह से पालिका अफसर भी पहुंचे और कामकाज पूरा निपटाया। इससे टैक्स विभाग के कर्मचारियों ने जो वसूली की थी, उसे विभाग में लिखा पढ़ी के साथ जमा कराया।
गतिविधियों के बारे में सामान्य प्रश्न
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