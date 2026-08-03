Orai News: रातभर मिट्टी खनन से ग्रामीण परेशान, कार्रवाई की मांग
Orai News: जालौन में मिट्टी खनन की अवैध गतिविधियों से लोग परेशान हैं। स्थानीय लोग रातभर ट्रैक्टरों के अवैध परिवहन और धूल से सांस व आंखों की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है और अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की अपील की है।
Orai News: जालौन। संवाददाता जालौन नगर और आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों मिट्टी खनन की गतिविधियां तेज होने की चर्चा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई स्थानों पर रातभर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से मिट्टी का अवैध परिवहन हो रहा है, लेकिन संबंधित विभाग प्रभावी कार्रवाई नहीं कर रहे।ग्रामीणों के अनुसार चुंगी नंबर चार से बाबई रोड पर रातभर ट्रैक्टरों की आवाजाही बनी रहती है जो सुबह तक चलती है। इससे ग्रामीण और नगर मार्ग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। वाहनों से उड़ती धूल के कारण लोगों को सांस और आंखों की समस्या हो रही है, साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा असर पड़ रहा है।
लोगों का कहना है कि शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी गंभीर नहीं हैं। नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कहीं बिना अनुमति खनन हो रहा है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि राजस्व की हानि और पर्यावरण को होने वाले नुकसान पर रोक लग सके।
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