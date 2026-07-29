Orai News: आईएएस रिंकू सिंह राही का पालिका में छापा, भाग निकले ईओ

Orai News: उरई, संवाददाता। नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह ने छापा मारा। उन्होंने 20 ऑपरेटरों के साथ कई विभागों की ताले बंद कक्षों में अभिलेखों को स्कैन किया। एजेंसी के ईओ ने दस्तावेज देने से इनकार किया, जिससे रिंकू सिंह नाराज हो गए।

Orai News: उरई, संवाददाता। नगर पालिका परिषद उरई में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति से हटाए जाने के बाद भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आईएएस रिंकू सिंह राही के तेवर कम नहीं हुए। बुधवार को उन्होंने नगर पालिका में छापा मारा। दर्जनभर से अधिक ऑपरेटरों की टीम लेकर पहुंचे रिंकू सिंह को नजूल, निर्माण, लेखाकार और सफाई विभाग समेत आधा दर्जन कक्षों में ताले मिले। अभिलेख दिखाने के बजाए ईओ मौका पाकर वहां से चलते बने। हालांकि मौके पर कक्षों में जो अभिलेख मिले उन्हें स्कैन कर मोबाइल में कैद किया गया。

छापामारी का कारण 28 जुलाई तक शहर में कराए गए विकास कार्यों के तीन साल के अभिलेख मांगे गए थे। समयावधि में दस्तावेज न दिए जाने पर आईएएस रिंकू सिंह राही ने बुधवार को 20 ऑपरेटरों की टीम लेकर नगर पालिका में छापा मारा। पालिका का सबसे महत्वपूर्ण व चर्चित निर्माण विभाग, खाद्य एवं सफाई और नजूल अभिलेख कक्ष बंद रहा। दोपहर दो बजे पहुंचे आईएएस ने सबसे पहले ईओ कक्ष में रामअचल कुरील के दस्तावेजों को देखा। हालांकि उसके पहले कक्ष के बाहर ईओ से अभिलेख न दिए जाने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि अगर दस्तावेज न दिए जाने का कोई आदेश प्राप्त हो तो दिखाएं। वह तुरंत यहां से चले जाएंगे और एक मिनट भी नहीं रुकेंगे। इसके बाद वह टैक्स कक्ष गए। यहां पर मकानों के रिवाइज व ट्रांसफर की फाइलों को मांगा तो बताया कि बाबू कुछ दिन पहले रिटायर हो गए थे। जिनके पास चाबी हैं, वह छुट्टी पर हैं। इस पर टैक्स जमा करने के जो रजिस्टर व बुकें मिलीं, उनको ऑपरेटरों से स्कैन कराया गया। इसके बाद प्रकाश कक्ष में भी ऑपरेटरों की टीम ने अभिलेखों को स्कैन किया। यहां पर भी आधे अधूरे अभिलेख मिले। पिछले तीन साल में कितनी लाइटें लगाई गईं, कितना भुगतान हुआ, इस बारे में न तो कर्मचारी बता पाए है और न ही कोई बाबू।

लेखाकार कक्ष में ताला आईएएस रिंकू सिंह को लेखाकार विभाग में कोई सहयोग नहीं मिला। यहां कैश बुक से लेकर पिछले तीन साल के भुगतान के बारे में पूछाताछ पर कर अधीक्षक व एकाउंटेट गणेश प्रसाद भी सकपका गए। हालांकि मौके पर मिले दस्तावेजों को स्कैन कराया गया। रिंकू सिंह जैसे ही नीचे उतरकर आए, तभी लेखाकार आपरेटरों की टीम को गुमराह कर कक्ष में ताला डालकर चलते बने।

आईएएस का बयान रिंकू बोले- आप सेटिंग करने आए थे..यह मुझे पसंद नहीं

पालिका में छापेमारी के दौरान आईएएस रिंकू सिंह राही के तीखे तेवरों के आगे ईओ नगर पालिका रामअचल कुरील पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आए। आईएएस ने जब मीडिया के सामने कलई खोलते हुए जांच प्रभावित करने के लिए ईओ की सेटिंग गेटिंग का खेल उजागर किया तो वह क्षमा याचना करते नजर आए और बोले- मैं तो सिर्फ मिलने लगा था। आप बहुत बड़े अफसर हैं.. क्षमा चाहते हैं। नोकझोंक के दौरान रिंकू सिंह ने कहा कि ईओ..आप तो मुझसे सेटिंग गेटिंग करने के आए थे, मुझे यह सब बिल्कुल पसंद नहीं है। छापेमारी की लाइव कवरेज के लिए बाकायदा मीडिया को भी बुलाया गया था.