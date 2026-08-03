Orai News: हाईटेंशन लाइन से दो सगे भाइयों के झुलसने के बाद प्रशासन ने हटवाई लाइन
Orai News: ग्राम हरसिंगपुर में शनिवार सुबह दो भाइयों, दीपू और अंशु, को हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से गंभीर चोटें आईं। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए खतरनाक हाईटेंशन लाइन को हटा दिया। नायब तहसीलदार और लेखपाल ने घायलों का हाल लिया और सरकारी मदद का आश्वासन दिया।
Orai News: कुठौंद, संवाददाता । क्षेत्र के ग्राम हरसिंगपुर में शनिवार सुबह हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से दो सगे भाई गंभीर रूप से झुलस गए थे। हादसे के बाद प्रशासन हरकत में आया और खतरनाक लाइन को तत्काल हटवा दिया गया। ग्राम हरसिंगपुर निवासी दीपू और अंशु, पुत्र वीर नारायण दीक्षित, सुबह करीब 11 बजे गांव के मजरा माइनर के पास स्थित अपने खेत पर कृषि कार्य करने गए थे। इसी दौरान खेत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट की हाईटेंशन लाइन की चपेट में दोनों आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए थे। घटना की सूचना पर नायब तहसीलदार जालौन अभिनव कुमार और लेखपाल रोहित कुमार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुठौंद पहुंचे थे।
उन्होंने घायलों का हालचाल जाना, परिजनों को ढांढस बंधाया और हर संभव सरकारी मदद का भरोसा दिया। साथ ही विभागीय अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए थे। प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद बिजली विभाग ने खेत के ऊपर से गुजर रही झूलती हाईटेंशन लाइन को हटाकर सुरक्षित दूरी पर शिफ्ट कर दिया है। इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।