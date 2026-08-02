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Orai News: उमस भरी गर्मी में अस्पतालों में मरीजों की कतार, 1429 को मिला इलाज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, उरई
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Orai News: उरई। संवाददाता उमस भरी गर्मी में अस्पतालों में मरीजों की कतार लग रही है।

Orai News: उमस भरी गर्मी में अस्पतालों में मरीजों की कतार, 1429 को मिला इलाज

Orai News: उरई। संवाददाता उमस भरी गर्मी में अस्पतालों में मरीजों की कतार लग रही है। लिवर त्वचा के रोगियों की इलाज के भरमार है। रविवार को 1429 मरीजों को जांच के बाद अस्पतालों में इलाज मिला।मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ हरिनंदन प्रसाद के निर्देशन में रविवार को जनपद के 34 ग्रामीण तथा 7 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेला लगाया गया। इसमें 55 चिकित्सको तथा 154 पैरामेडिकल स्टाफ ने चिकित्सीय कार्य करते हुए 736 पुरुषों, 542 महिलाओं तथा 151 बच्चों सहित 1429 रोगियों का परीक्षण किया। अस्पतालों में बुखार के मिले सस्पेक्ट 70 रोगियों की मलेरिया कार्ड से जांच की।

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जबकि 11 हेपेटाइटिस की जांच हुई। 24 व्यक्तियों की आंखों का परीक्षण और 43 गर्भवती महिलाओं का परीक्षण किया। अस्पतालों में गंभीर मिले चार मरीजों को रेफर कर एंबुलेंस से उच्च केन्द्रों पर भेजा गया। अलग-अलग अस्पतालों में 100 बुखार के रोगी, 257 लिवर सम्बन्धी समस्याओं के, 135 श्वसन सम्बन्धी समस्याओं, 90 डायबिटीज के रोगी मिले। जबकि 247 त्वचा सम्बन्धी रोगों के मरीज मिले 8 रोगी खून की कमी के तथा 67 उच्च रक्तचाप के रोगी देखे तथा उनको उपचार प्रदान किया।

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